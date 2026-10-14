PDRN: Γιατί όλοι μιλούν για το νέο αγαπημένο συστατικό της επιδερμίδας;

Από τους ορούς και τις κρέμες μέχρι τις εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου, το PDRN βρίσκεται παντού στον κόσμο της ομορφιάς το τελευταίο διάστημα. Με επίκεντρο την ανάπλαση της επιδερμίδας, την ενίσχυση του δερματικού φραγμού και τη βελτίωση της υφής του δέρματος, το συγκεκριμένο συστατικό έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των beauty brands. Τι ακριβώς είναι, ποια οφέλη υπόσχεται και πώς μπορούμε να το εντάξουμε στη ρουτίνα μας;Τι είναι το PDRN και πώς λειτουργεί στην επιδερμίδα;Το PDRN είναι η συντομογραφία του polydeoxyribonucleotide, μιας ουσίας που αποτελείται από τμήματα DNA. Παραδοσιακά, προέρχεται από το γενετικό υλικό του σολομού, ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και εναλλακτικές λύσεις μέσω βιοτεχνολογίας, καθώς και φυτικές εκδοχές του συστατικού. Το ενδιαφέρον γύρω από το PDRN σχετίζεται κυρίως με τον τρόπο που φαίνεται να υποστηρίζει τις φυσικές διαδικασίες αποκατάστασης της επιδερμίδας. Η δράση του συνδέεται με την ενεργοποίηση κυτταρικών μηχανισμών που συμμετέχουν στην ανανέωση των ιστών, ενώ παράλληλα μελετάται για τη συμβολή του στην παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η μικροκυκλοφορία, η διατήρηση της υγρασίας και η υποστήριξη του επιδερμικού φραγμού. Πρόκειται για λειτουργίες που έχουν άμεση σχέση με την όψη και την αίσθηση της επιδερμίδας, ειδικά όταν δείχνει αφυδατωμένη, θαμπή ή λιγότερο ελαστική.