Το πιο ενδιαφέρον street style είναι στη Μαδρίτη
Το πιο ενδιαφέρον street style είναι στη Μαδρίτη
Οι γυναίκες της ισπανικής πρωτεύουσας ξεχωρίζουν για το προσωπικό τους στυλ
Είχα δει στο Instagram φωτογραφίες που απαθανάτιζαν περαστικές στους δρόμους της Μαδρίτης. Είχα ακούσει, επίσης, πως η πόλη διαθέτει ιδιαίτερα μαγαζιά που αξίζουν μια επίσκεψη. Δεν περίμενα, όμως, πως ένα Σαββατοκύριακο στην ισπανική πρωτεύουσα θα ήταν αρκετό για να με κάνει να αναθεωρήσω το προσωπικό μου στυλ και να μου προσφέρει έναν αέρα ανανέωσης.
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