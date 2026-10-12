Το πιο ενδιαφέρον street style είναι στη Μαδρίτη

Είχα δει στο Instagram φωτογραφίες που απαθανάτιζαν περαστικές στους δρόμους της Μαδρίτης. Είχα ακούσει, επίσης, πως η πόλη διαθέτει ιδιαίτερα μαγαζιά που αξίζουν μια επίσκεψη. Δεν περίμενα, όμως, πως ένα Σαββατοκύριακο στην ισπανική πρωτεύουσα θα ήταν αρκετό για να με κάνει να αναθεωρήσω το προσωπικό μου στυλ και να μου προσφέρει έναν αέρα ανανέωσης.