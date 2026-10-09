Suzi de Givenchy, Stephanie Cavalli και Petra van Bremen: «Να ξεπεράσουμε το λεξιλόγιο ομορφιάς που μιλάει για “λαιμό γαλοπούλας”»

Το 8o Marie Claire Power Trip με θέμα «THE LONG RUN: Women, Better With Time», επέστρεψε στο Cape Sounio την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το φετινό συνέδριο-θεσμός του Marie Claire, ένα αξέχαστο all day event που προσκαλεί ειδικούς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζει στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα. Από την ιατρική έρευνα έως τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το πώς επενδύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας, όλα συγκλίνουν στο ερώτημα: πώς θα ζήσουμε περισσότερο αλλά και καλύτερα.Η Βίκυ Καγιά ξεκίνησε λέγοντας ότι «σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να αμφισβητήσουμε τον ηλικιακό κανόνα στο μόντελινγκ», προσθέτοντας ότι «κάποιος μπορεί να γίνει μοντέλο στα 40, τα 50, τα 60, τα 70». Οι συνομιλήτριές της, άλλωστε, αποτελούν τα ζωντανά παραδείγματα αυτού του γεγονότος.Στη συνέχεια, η Ελληνίδα παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας έφερε διάφορα παραδείγματα σχεδιαστών και brands που επιλέγουν να συνεργαστούν με μεγαλύτερης ηλικίας μοντέλα – όπως ο Matthieu Blazy του Chanel, που επέλεξε τη Stephanie Cavalli «για την πρώτη του επίδειξη υψηλής ραπτικής για τον οίκο στο Παρίσι».«Επιτέλους βλέπουμε μια αλλαγή», συμφωνεί η Cavalli. «Γυναίκες να εκπροσωπούνται σε κάθε ηλικία, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί αυτή είναι ακριβώς η πελατεία της Chanel: η γυναίκα που βρίσκεται σε μια πιο ώριμη ηλικία». Η ίδια έχει κατακλυστεί από μηνύματα με «ευχαριστώ» από γυναίκες που νιώθουν επιτέλους «να εκπροσωπούνται. Την πρώτη φορά που περπάτησα στην πασαρέλα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πραγματικά τη σημασία αυτού που συνέβη».