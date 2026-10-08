Λεπτά μαλλιά; Οι αλλαγές στη ρουτίνα φροντίδας που χαρίζουν περισσότερη πυκνότητα και όγκο

Τα πυκνά, γεμάτα μαλλιά παραμένουν ένα από τα πιο δημοφιλή beauty goals. Και ενώ η γενετική καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσική διάμετρο της τρίχας και την πυκνότητα των μαλλιών μας, υπάρχουν αρκετές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να διατηρήσουμε την τρίχα όσο πιο δυνατή και υγιή γίνεται.Ξεκινάμε από τη διατροφήΗ εικόνα των μαλλιών μας συνδέεται άμεσα με το τι συμβαίνει στον οργανισμό μας. Μια ισορροπημένη διατροφή, με επαρκή πρωτεΐνη, ωμέγα 3 και 6, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη D, αποτελεί σημαντική βάση για υγιή ανάπτυξη της τρίχας. Αυγά, ψάρια, κοτόπουλο, γιαούρτι, όσπρια, tofu, ξηροί καρποί και σπόροι είναι μερικές από τις τροφές που μπορούμε να εντάξουμε πιο συχνά στο καθημερινό μας μενού.