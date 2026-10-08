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Ισόβια στον δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή
Ισόβια στον δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή
Το έγκλημα έγινε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025 - Συνελήφθησαν τρία άτομα και η πρώην σύζυγος, η οποία έχει βάλει τέλος στη ζωή της
Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον δράστη δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι το 2025 στην Αγία Παρασκευή.
Λίγες μόλις ημέρες αφότου η Δικαιοσύνη άνοιξε τον δρόμο για την παραπομπή της σε δίκη, η 43χρονη γυναίκα που κατηγορούνταν ως ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή, πρώην συζύγου της και πατέρα των δίδυμων παιδιών της, έβαλε τέλος στη ζωή της τον Ιούνιο του 2026 μέσα στο κελί όπου κρατούνταν προφυλακισμένη.
Το έγκλημα έγινε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.
Ο καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, που είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγο στο επάγγελμα, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, λίγο πριν παραλάβει τα δύο ανήλικα.
Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ταυτότητα του θύματος, οι έρευνες στράφηκαν στο άμεσο περιβάλλον- τους ανθρώπους που γνώριζε και τον γνώριζαν στην Ελλάδα. Γρήγορα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η σχέση των δύο πρώην συζύγων είχε περάσει «από σαράντα κύματα» και το διαζύγιό τους ήταν εκρηκτικό. Η πρώην σύζυγος εξετάστηκε κατ' επανάληψη και παρά την άρνησή της, η αστυνομία είχε αρχίσει να σχηματίζει το παζλ, μέχρι που έφτασε στην πλήρη εικόνα και προχώρησε στις συλλήψεις.
Όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό, οι πρώην σύζυγοι είχαν αγεφύρωτες διαφορές όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά τους, αλλά και οικονομικής φύσης, που αφορούν εταιρείες που είχαν ιδρύσει στις ΗΠΑ.
Λίγες μόλις ημέρες αφότου η Δικαιοσύνη άνοιξε τον δρόμο για την παραπομπή της σε δίκη, η 43χρονη γυναίκα που κατηγορούνταν ως ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή, πρώην συζύγου της και πατέρα των δίδυμων παιδιών της, έβαλε τέλος στη ζωή της τον Ιούνιο του 2026 μέσα στο κελί όπου κρατούνταν προφυλακισμένη.
Το έγκλημα έγινε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.
Ο καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, που είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγο στο επάγγελμα, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, λίγο πριν παραλάβει τα δύο ανήλικα.
Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ταυτότητα του θύματος, οι έρευνες στράφηκαν στο άμεσο περιβάλλον- τους ανθρώπους που γνώριζε και τον γνώριζαν στην Ελλάδα. Γρήγορα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η σχέση των δύο πρώην συζύγων είχε περάσει «από σαράντα κύματα» και το διαζύγιό τους ήταν εκρηκτικό. Η πρώην σύζυγος εξετάστηκε κατ' επανάληψη και παρά την άρνησή της, η αστυνομία είχε αρχίσει να σχηματίζει το παζλ, μέχρι που έφτασε στην πλήρη εικόνα και προχώρησε στις συλλήψεις.
Όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό, οι πρώην σύζυγοι είχαν αγεφύρωτες διαφορές όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά τους, αλλά και οικονομικής φύσης, που αφορούν εταιρείες που είχαν ιδρύσει στις ΗΠΑ.
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