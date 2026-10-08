Η γέννηση ενός μεγάλου έρωτα: Το βλέμμα της Τζένιφερ Λόπεζ στον Μπεν Άφλεκ πριν από 25 χρόνια

Ήταν τον Απρίλιο του 2022 όταν η Jennifer Lopez είχε ανοίξει ένα εστιατόριο, εμπνευσμένο από τη λατινοαμερικανική κουλτούρα της καταγωγής της φυσικά, το Madre’s στην Καλιφόρνια. Ανάμεσα στους celebrities που είχαν δώσει το «παρών» ήταν οι Nicole Kidman, Jay Leno, Carmen Electra, Kobe Bryant και Ben Affleck. O φακός συνέλαβε μάλιστα τον Affleck να μιλάει στη Lopez και την Kidman, με την JLo να τον κοιτάει με ξεκάθαρο θαυμασμό.