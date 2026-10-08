Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο εντυπωσιακός αριθμός των σκύλων που έχει
MARIE CLAIRE

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο εντυπωσιακός αριθμός των σκύλων που έχει

Τον αποκάλυψε ο Γούντι Χάρελσον

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο εντυπωσιακός αριθμός των σκύλων που έχει
Ο Robert De Niro, πέρα από τα επτά παιδιά που έχει αποκτήσει από διαφορετικές σχέσεις, έχει και 18 σκυλιά, όπως αποκάλυψε ο Woody Harrelson, σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Interview. Συγκεκριμένα, ο 65χρονος ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη παρέα των «μικρόσωμων σκύλων» του 83χρονου συναδέλφου του, τον οποίο περιέγραψε επίσης ως τον «πιο γλυκό άνθρωπο».

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