Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο εντυπωσιακός αριθμός των σκύλων που έχει
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο εντυπωσιακός αριθμός των σκύλων που έχει
Τον αποκάλυψε ο Γούντι Χάρελσον
Ο Robert De Niro, πέρα από τα επτά παιδιά που έχει αποκτήσει από διαφορετικές σχέσεις, έχει και 18 σκυλιά, όπως αποκάλυψε ο Woody Harrelson, σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Interview. Συγκεκριμένα, ο 65χρονος ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη παρέα των «μικρόσωμων σκύλων» του 83χρονου συναδέλφου του, τον οποίο περιέγραψε επίσης ως τον «πιο γλυκό άνθρωπο».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα