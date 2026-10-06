Νότια Κορέα: Ήρθαν στο φως βιασμοί πολλών ανάπηρων γυναικών σε δομή φροντίδας
MARIE CLAIRE

Νότια Κορέα: Ήρθαν στο φως βιασμοί πολλών ανάπηρων γυναικών σε δομή φροντίδας

Ο διευθυντής του κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης

Νότια Κορέα: Ήρθαν στο φως βιασμοί πολλών ανάπηρων γυναικών σε δομή φροντίδας
Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται από τη Νότια Κορέα: Διευθυντής δομής φροντίδας, που έγινε γνωστός με το όνομα Kim, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό ανάπηρων γυναικών που ζούσαν εκεί.

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