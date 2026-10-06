Νότια Κορέα: Ήρθαν στο φως βιασμοί πολλών ανάπηρων γυναικών σε δομή φροντίδας
Νότια Κορέα: Ήρθαν στο φως βιασμοί πολλών ανάπηρων γυναικών σε δομή φροντίδας
Ο διευθυντής του κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης
Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται από τη Νότια Κορέα: Διευθυντής δομής φροντίδας, που έγινε γνωστός με το όνομα Kim, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό ανάπηρων γυναικών που ζούσαν εκεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα