Νότια Κορέα: Ήρθαν στο φως βιασμοί πολλών ανάπηρων γυναικών σε δομή φροντίδας

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται από τη Νότια Κορέα: Διευθυντής δομής φροντίδας, που έγινε γνωστός με το όνομα Kim, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό ανάπηρων γυναικών που ζούσαν εκεί.