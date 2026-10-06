Η ανάδρομη Αφροδίτη «δοκιμάζει» την ψυχική ηρεμία τριών ζωδίων

Ηανάδρομη Αφροδίτη δοκιμάζει τη συναισθηματική αντοχή των ζωδίων από τώρα έως τις 13 Νοεμβρίου 2026. Με τον πλανήτη του έρωτα να κινείται ανάδρομα, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας.Πράγματα που κάποτε θεωρούσατε αμετάβλητα ξαφνικά φαίνονται πολύ λιγότερο βέβαια. Μην εκπλαγείτε αν βρεθείτε να σκέφτεστε έναν πρώην ή να επανεξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τις σχέσεις. Οι αξίες σας αλλάζουν, και η ανάδρομη Αφροδίτη φταίει γι’ αυτό. Αυτή η περίοδος δεν θα είναι εύκολη, αλλά σας βοηθά να αναλάβετε τον έλεγχο της ζωής σας και να χτίσετε τη ζωή που πραγματικά επιθυμείτε – ειδικά αν ανήκετε στα παρακάτω ζώδια.ΑιγόκερωςΣυνήθως ξέρετε πολύ καλά τι μπορείτε να διαχειριστείτε, όμως όταν εμπλέκονται συναισθήματα τα όρια θολώνουν. Η ανάδρομη Αφροδίτη, έως τις 13 Νοεμβρίου, σάς καλεί να επιβραδύνετε και να επανεξετάσετε όσα πραγματικά θέλετε από μια σχέση. Αν αισθάνεστε αβεβαιότητα, μην πιέσετε τον εαυτό σας να πάρει αποφάσεις. Εξετάστε αν η σχέση σας εξακολουθεί να ταιριάζει στις αξίες και στις ανάγκες σας.