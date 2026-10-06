Οι πολλές όψεις της γυναίκας Chanel - Στην πασαρέλα και η Stephanie Cavalli λίγο πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το 8ο Marie Claire Power Trip
MARIE CLAIRE

Οι πολλές όψεις της γυναίκας Chanel - Στην πασαρέλα και η Stephanie Cavalli λίγο πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το 8ο Marie Claire Power Trip

Στην πέμπτη συλλογή του για τον οίκο, ο Matthieu Blazy εξερευνά μια γκαρνταρόμπα που αλλάζει μαζί με τη γυναίκα που τη φορά.

Οι πολλές όψεις της γυναίκας Chanel - Στην πασαρέλα και η Stephanie Cavalli λίγο πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το 8ο Marie Claire Power Trip
Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, ο Matthieu Blazy στράφηκε στην προσωπική γκαρνταρόμπα της Gabrielle Chanel και στις αλλαγές που συνόδευσαν τη ζωή της. Από τους κορσέδες και τα αυστηρά σύνολα των πρώτων χρόνων μέχρι τα πιο άνετα ρούχα που επέλεγε αργότερα, η συλλογή «Different Faces of the Same Coin» συνέδεσε το στυλ της με τη γυναίκα που γινόταν στην πορεία. Στην πέμπτη συλλογή του για τη CHANEL, ο Blazy έδωσε σε αυτές τις αναφορές τη δική του, σύγχρονη οπτική.

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