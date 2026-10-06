Οι πολλές όψεις της γυναίκας Chanel - Στην πασαρέλα και η Stephanie Cavalli λίγο πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το 8ο Marie Claire Power Trip

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ια την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, ο Matthieu Blazy στράφηκε στην προσωπική γκαρνταρόμπα της Gabrielle Chanel και στις αλλαγές που συνόδευσαν τη ζωή της. Από τους κορσέδες και τα αυστηρά σύνολα των πρώτων χρόνων μέχρι τα πιο άνετα ρούχα που επέλεγε αργότερα, η συλλογή «Different Faces of the Same Coin» συνέδεσε το στυλ της με τη γυναίκα που γινόταν στην πορεία. Στην πέμπτη συλλογή του για τη