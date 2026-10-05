Η Chanel δίνει μια πρώτη γεύση από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027

Ο Matthieu Blazy ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα συλλογή και ο γαλλικός οίκος μάς δίνει ήδη μια πρώτη, ποιητική γεύση από όσα θα παρουσιαστούν στο Grand Palais.