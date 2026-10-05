Η Chanel δίνει μια πρώτη γεύση από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027
Η Chanel δίνει μια πρώτη γεύση από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027
Ο Matthieu Blazy ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα συλλογή και ο γαλλικός οίκος μάς δίνει ήδη μια πρώτη, ποιητική γεύση από όσα θα παρουσιαστούν στο Grand Palais.
Ο Matthieu Blazy ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα συλλογή και ο γαλλικός οίκος μάς δίνει ήδη μια πρώτη, ποιητική γεύση από όσα θα παρουσιαστούν στο Grand Palais.
Λίγο πριν αποκαλυφθεί η νέα συλλογή CHANEL Spring Summer 2027, ο Matthieu Blazy μάς δίνει τις πρώτες, αινιγματικές εικόνες από τον κόσμο που έχει δημιουργήσει για τον οίκο. Κομψά σινιόν συναντούν λεπτεπίλεπτα φτερά, μεταλλικά φυλαχτά σε σχήμα πουλιών, μια περίτεχνη φωλιά και έναν μικροσκοπικό κοκκινολαίμη, στοιχεία που μοιάζουν να προαναγγέλλουν μια συλλογή εμπνευσμένη από τη φύση, γεμάτη ελαφρότητα, κίνηση και ποιητική διάθεση.
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