Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πιάστηκαν χέρι-χέρι σε έξοδό τους σε pub - Εικόνες

ΗMeghan Markle και ο πρίγκιπας Harry απόλαυσαν ένα χαλαρό γεύμα σε pub, στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία μετά την επιστροφή της οικογένειάς τους στη χώρα.Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς έμπαιναν στην pub The Falkland Arms, στο Cotswolds. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από τη The Sun την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και τραβήχτηκαν μία ημέρα νωρίτερα.Το ζευγάρι επέλεξε casual εμφάνιση. Η Meghan φορούσε γυαλιά ηλίου, μαύρο πουλόβερ, σκούρο παντελόνι και λευκά sneakers, ενώ ο Harry εμφανίστηκε με τζιν, μπουφάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Santa Barbara, μια διακριτική αναφορά στη ζωή τους στην Καλιφόρνια.