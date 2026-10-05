Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πιάστηκαν χέρι-χέρι σε έξοδό τους σε pub - Εικόνες
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πιάστηκαν χέρι-χέρι σε έξοδό τους σε pub - Εικόνες
Στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη Βρετανία.
ΗMeghan Markle και ο πρίγκιπας Harry απόλαυσαν ένα χαλαρό γεύμα σε pub, στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία μετά την επιστροφή της οικογένειάς τους στη χώρα.
Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς έμπαιναν στην pub The Falkland Arms, στο Cotswolds. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από τη The Sun την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και τραβήχτηκαν μία ημέρα νωρίτερα.
Το ζευγάρι επέλεξε casual εμφάνιση. Η Meghan φορούσε γυαλιά ηλίου, μαύρο πουλόβερ, σκούρο παντελόνι και λευκά sneakers, ενώ ο Harry εμφανίστηκε με τζιν, μπουφάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Santa Barbara, μια διακριτική αναφορά στη ζωή τους στην Καλιφόρνια.
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Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς έμπαιναν στην pub The Falkland Arms, στο Cotswolds. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν από τη The Sun την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και τραβήχτηκαν μία ημέρα νωρίτερα.
Το ζευγάρι επέλεξε casual εμφάνιση. Η Meghan φορούσε γυαλιά ηλίου, μαύρο πουλόβερ, σκούρο παντελόνι και λευκά sneakers, ενώ ο Harry εμφανίστηκε με τζιν, μπουφάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Santa Barbara, μια διακριτική αναφορά στη ζωή τους στην Καλιφόρνια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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