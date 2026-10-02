Back to the city: Η Αναστασία Παντούση μοιράζεται το δικό της φθινοπωρινό τελετουργικό

Στην Αθήνα, ο freddo είναι κάτι περισσότερο από ένας καφές. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και του τρόπου που χαιρόμαστε την πόλη: στις βόλτες, στις συναντήσεις, στα μικρά διαλείμματα μέσα στη μέρα και σε όλες εκείνες τις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας. Αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής coffee culture, έχοντας διαμορφώσει μέσα σε αυτήν τον δικό του τρόπο έκφρασης, από την επιλογή και την παρασκευή μέχρι τον τρόπο που απολαμβάνεται καθημερινά.Δεν έχει ώρα και είναι παντός καιρού. Πρόκειται για το διάλειμμά μας, που έρχεται τόσο σε στιγμές που έχουμε προγραμματίσει, αλλά και αυθόρμητα. Είναι η αφορμή για να συνδεθούμε με τους φίλους μας, τα μέλη της οικογένειά μας, κάθε αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας, ένα κομμάτι της αυτοφροντίδας μας.Ανάμεσα σε πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Αναστασία Παντούση βρίσκει πάντα λίγο χρόνο για να φροντίσει τον εαυτό της. Όλα ξεκινούν το πρωί, στο σπίτι, όπου ετοιμάζει τον Athens Freddo Intenso της, με ένα πάτημα του κουμπιού στην Nespresso μηχανή της. Αυτό είναι η εκκίνηση του τελετουργικού της ημέρας που θα γεμίσει με πολύωρα γυρίσματα και απαιτητικές πρόβες, αλλά και προσωπικές στιγμές – διαλείμματα για ανάπαυλα.