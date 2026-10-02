Μετά την τριλογία για τους millennials, η ομάδα Ντουθ παραδίδει τη δική της εκδοχή του «Με δύναμη από την Κηφισιά»

Πέντε πρόσωπα σε καταναλωτική μανία φιλοσοφούν. Ή πως μια παρέα φίλων παλεύει να επιβιώσει μια Δευτέρα βράδυ μέσα στον ύστερο καπιταλισμό. Η ομάδα Ντουθ, μετά την τριλογία της για τη γενιά των millennials, που έγινε vintage πολύ νωρίς, επιστρέφει από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο 104. Εμπνέεται από το εμβληματικό έργο «Με δύναμη από την Κηφισιά» και το ξαναγράφει από την αρχή στο σήμερα. Χωρίς καμία νοσταλγία. Χωρίς μουσειακή διάθεση. Με αφετηρία το έργο, αλλά με τα μάτια στραμμένα στη ζωή όπως τη ζούμε τώρα: στην αγωνία, τη φιλία, το άγχος, τις εμμονές μας, την κατανάλωση, τον έρωτα, το τέλος του κόσμου και το επόμενο delivery.