Μοναξιά και κοινωνική απομόνωση: Στερούν έως και έξι χρόνια υγιούς ζωής - Τι δείχνει νέα έρευνα

Ηκοινωνική απομόνωση αναφέρεται στην περιορισμένη επαφή με άλλους ανθρώπους, ενώ η μοναξιά είναι η υποκειμενική αίσθηση αποσύνδεσης από τον κόσμο γύρω μας. Παρότι οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications διαπίστωσε ότι και οι δύο συνδέονται με λιγότερα χρόνια ζωής χωρίς προβλήματα υγείας.Κατά μέσο όρο, η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση κοστίζουν στους ανθρώπους περίπου έξι χρόνια ζωής χωρίς ασθένειες, επηρεάζοντας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 270.000 ενήλικες ηλικίας 40 έως 69 ετών.«Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής χωρίς ασθένειες», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Lu Qi, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tulane.Η μελέτη διαπίστωσε ότι η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη όσον αφορά την απώλεια ετών χωρίς ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, σε σχέση με τα χρόνια χωρίς σωματικές ασθένειες, όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες και ο καρκίνος.Τα καλά νέα είναι ότι η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης. Τα κακά νέα είναι ότι δεν φαίνεται να αντισταθμίζει τις επιπτώσεις που προκαλεί η μοναξιά.