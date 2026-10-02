Η Σιμόν Μπάιλς μίλησε για τη μάχη της με το έκζεμα: «Ντρεπόμουν για τα σημάδια» - Βίντεο

Μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από λίγους μήνες και το οποίο η ίδια είχε περιγράψει ως μια κατάσταση κατά την οποία «παραλίγο να πεθάνει», η Simone Biles βρίσκεται πλέον σε πολύ καλύτερη κατάσταση.Η αθλήτρια δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όμως δήλωσε στο TODAY.com ότι σήμερα είναι «πολύ καλύτερα». «Προφανώς, έχω δίπλα μου ανθρώπους που εμπιστεύομαι και εξαιρετικούς γιατρούς, οπότε είμαι πολύ καλύτερα», είπε. «Εξακολουθεί να είναι μια ενδιαφέρουσα διαδρομή, αλλά είμαι πολύ καλύτερα».Αυτό, όμως, δεν είναι το μοναδικό ζήτημα υγείας που έχει αντιμετωπίσει η επτά φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στη γυμναστική.Τα συμπτώματα που την έκαναν να νιώθει ανασφάλειαΠριν από σχεδόν δύο χρόνια, η Simone Biles παρατήρησε στο τριχωτό της κεφαλής και στο δέρμα της κόκκινες, ξηρές περιοχές που προκαλούσαν έντονη φαγούρα.«Στην αρχή ένιωθα πραγματικά ανασφαλής γι’ αυτό, οπότε κάπως το άφησα στην άκρη», λέει.Ως αθλήτρια, όμως, η φαγούρα και οι νιφάδες του δέρματος άρχισαν να την επηρεάζουν όλο και περισσότερο. Θυμάται τον εαυτό της να στέκεται δίπλα στον κουβά με τη μαγνησία πριν από την προπόνηση και να ξύνει το δέρμα της μέχρι να ματώσει. Στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, άρχισε να μιλά ανοιχτά στο TikTok για τις νιφάδες που εμφανίζονταν στο τριχωτό της κεφαλής της.