Matières Fécales: Μια επίδειξη για όσους ο κόσμος της πολυτέλειας αφήνει εκτός
Matières Fécales: Μια επίδειξη για όσους ο κόσμος της πολυτέλειας αφήνει εκτός
99 μη λευκά μοντέλα και ισάριθμες εμφανίσεις αφηγήθηκαν τη διαδρομή του Steven Raj Bhaskaran από τις κοινωνικές κατοικίες του Μόντρεαλ στις πασαρέλες της υψηλής μόδας.
99 μη λευκά μοντέλα και ισάριθμες εμφανίσεις αφηγήθηκαν τη διαδρομή του Steven Raj Bhaskaran από τις κοινωνικές κατοικίες του Μόντρεαλ στις πασαρέλες της υψηλής μόδας.
Καθώς έπεφτε η νύχτα στο Παρίσι, το Matières Fécales παρουσίασε τη συλλογή «The Ninety-Nine Percent» στην Place de la République, μετατρέποντας για πρώτη φορά την εμβληματική πλατεία σε πασαρέλα. Με φόντο το μνημειώδες άγαλμα της Δημοκρατίας, το καναδικό δίδυμο έκλεισε την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 με μια επίδειξη που συνέδεε την προσωπική του ιστορία με την πολιτική έκφραση.
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