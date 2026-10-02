Δύο ζώδια παίρνουν επιτέλους μια ανάσα για πρώτη φορά από το 2024
Δύο ζώδια παίρνουν επιτέλους μια ανάσα για πρώτη φορά από το 2024
Η δύσκολη περίοδος φαίνεται να ολοκληρώνεται και ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά.
Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους μια απαιτητική διετία και περνούν σε μια πιο ανάλαφρη περίοδο. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών ολοκληρώνουν έναν σημαντικό κύκλο και δημιουργούν χώρο για νέα ξεκινήματα.
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