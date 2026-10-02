Δύο ζώδια παίρνουν επιτέλους μια ανάσα για πρώτη φορά από το 2024

Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους μια απαιτητική διετία και περνούν σε μια πιο ανάλαφρη περίοδο. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών ολοκληρώνουν έναν σημαντικό κύκλο και δημιουργούν χώρο για νέα ξεκινήματα.