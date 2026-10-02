Η Κέιτ Μίντλετον πλένει πιάτα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τα σκουπίζει: Τι αποκάλυψε η πριγκίπισσα της Ουαλίας (βίντεο)
Η Κέιτ Μίντλετον πλένει πιάτα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τα σκουπίζει: Τι αποκάλυψε η πριγκίπισσα της Ουαλίας (βίντεο)
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε για τις δουλειές του σπιτιού που κάνει μαζί με τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας ότι συμμετέχουν και τα παιδιά τους.
ΗKate Middleton αποκάλυψε μια καθημερινή συνήθεια που μοιράζεται με τον πρίγκιπα William, μακριά από τις επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις τους. Όπως ανέφερε, η ίδια αναλαμβάνει να πλένει τα πιάτα, ενώ ο σύζυγός της τα σκουπίζει, με τα παιδιά τους να συμμετέχουν επίσης στις δουλειές του σπιτιού.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε την αποκάλυψη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσκεψή της στον οργανισμό West Sussex Minibus, στο Pulborough της Αγγλίας. Πρόκειται για μια κοινοτική πρωτοβουλία που βασίζεται σε εθελοντές και προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, βοηθώντας τους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν την επαφή με την κοινότητά τους και να αντιμετωπίζουν την κοινωνική απομόνωση.
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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε την αποκάλυψη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσκεψή της στον οργανισμό West Sussex Minibus, στο Pulborough της Αγγλίας. Πρόκειται για μια κοινοτική πρωτοβουλία που βασίζεται σε εθελοντές και προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, βοηθώντας τους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν την επαφή με την κοινότητά τους και να αντιμετωπίζουν την κοινωνική απομόνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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