Κεντημένα μέσα στον πόλεμο: Τα πολυτελή αθλητικά παπούτσια που φτιάχνονται σε ένα χωριό στην Παλαιστίνη (βίντεο)
Κεντημένα μέσα στον πόλεμο: Τα πολυτελή αθλητικά παπούτσια που φτιάχνονται σε ένα χωριό στην Παλαιστίνη (βίντεο)
Γυναίκες από τη Δυτική Όχθη κεντούν στο χέρι τα sneakers της Resolute, ενώ ζουν υπό τον φόβο επιθέσων και αποκλεισμούς.
Αν επισκεφθείτε ένα παλαιστινιακό σπίτι, είναι πιθανό να δείτε ένα πολύχρωμο γεωμετρικό μοτίβο να κοσμεί μαξιλάρια ή πετσέτες κουζίνας – και αυτός είναι ένας τρόπος για να κυλά όσο γίνεται πιο ευχάριστα η καθημερινότητα σε μια χώρα που δέχεται πολεμικές επιθέσεις και σε ένα χωριό που προσπαθεί να μην χάσει την παράδοση και τον πολιτισμό του.
Για 3.000 χρόνια, οι γυναίκες στους λόφους της Νότιας Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη, 30 χλμ. νότια της Ιερουσαλήμ, μαθαίνουν την τέχνη του τατρίζ, μιας μορφής κεντήματος με σταυροβελονιά που περνά από γενιά σε γενιά. Τα μοτίβα, στα οποία συχνά εμφανίζονται αστέρια και κυπαρίσσια, καθώς και η παλέτα καφέ, μπλε και κόκκινων αποχρώσεων, παραπέμπουν στην ομορφιά του μεσογειακού τοπίου.
«Κεντάμε τσάντες, φορέματα, σεντόνια, εξώφυλλα βιβλίων», λέει η Kifah Adra, επικεφαλής του Γυναικείου Συνεταιρισμού Υφαντικής στη Masafer Yatta, μια περιοχή που αποτελείται από μια σειρά μικρών χωριών, μιλώντας στο περιοδικό Fast Company. «Όλα τα σπίτια μας είναι γεμάτα κεντήματα».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Για 3.000 χρόνια, οι γυναίκες στους λόφους της Νότιας Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη, 30 χλμ. νότια της Ιερουσαλήμ, μαθαίνουν την τέχνη του τατρίζ, μιας μορφής κεντήματος με σταυροβελονιά που περνά από γενιά σε γενιά. Τα μοτίβα, στα οποία συχνά εμφανίζονται αστέρια και κυπαρίσσια, καθώς και η παλέτα καφέ, μπλε και κόκκινων αποχρώσεων, παραπέμπουν στην ομορφιά του μεσογειακού τοπίου.
«Κεντάμε τσάντες, φορέματα, σεντόνια, εξώφυλλα βιβλίων», λέει η Kifah Adra, επικεφαλής του Γυναικείου Συνεταιρισμού Υφαντικής στη Masafer Yatta, μια περιοχή που αποτελείται από μια σειρά μικρών χωριών, μιλώντας στο περιοδικό Fast Company. «Όλα τα σπίτια μας είναι γεμάτα κεντήματα».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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