H Κατερίνα Διδασκάλου στο 8ο Marie Claire Power: Η ωριμότητα ως δύναμη και ελευθερία

ΗΚατερίνα Διδασκάλου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφοίτησε με άριστα, παράλληλα με τις σπουδές της στη Φιλοσοφική. Με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση συνέχισε για τρία χρόνια τις θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές της στη Νέα Υόρκη, στο HB Studio με τη σπουδαία Uta Hagen και στο Columbia University με τον Miloš Forman. Το 1984 και το 1988 υπήρξε Πρωθιέρεια στις τελετές αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.Με μια μακρά και σταθερά εξελισσόμενη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Φέτος υποδύεται την Αρκάντινα στον «Γλάρο» του Τσέχωφ, ενώ για 15η χρονιά συνεχίζει την «Πόρνη από πάνω», έναν μονόλογο με επίκεντρο την κακοποίηση και τη γυναικεία δύναμη.