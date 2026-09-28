Θάνατος γιου Σίντι Κρόφορντ: Η αδερφή του, Κάια, δεν μπορεί να το διαχειριστεί - Αφήνει πίσω τη δουλειά της
MARIE CLAIRE

Θάνατος γιου Σίντι Κρόφορντ: Η αδερφή του, Κάια, δεν μπορεί να το διαχειριστεί - Αφήνει πίσω τη δουλειά της

Οι δικοί της ανησυχούν

Θάνατος γιου Σίντι Κρόφορντ: Η αδερφή του, Κάια, δεν μπορεί να το διαχειριστεί - Αφήνει πίσω τη δουλειά της
HKaia Gerber παίρνει αποστάσεις από τα επαγγελματικά της σχέδια και την προβολή, μετά τον ξαφνικό θάνατο του αδερφού της, Presley.

 
Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι το νεαρό μοντέλο δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το τι έχει συμβεί και σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail έχει ήδη αναβάλλει πολλές από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μετά τον θάνατο του αδερφού της στις 20 Σεπτεμβρίου, πιθανότατα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

«Η Kaia είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα και έχει ήδη ακυρώσει ή αναβάλλει πολλές από τις δουλειές που είχε κλείσει. Όλοι δείχνουν κατανόηση. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει να επανέλθει», αναφέρει το ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές κοντά στο μοντέλο και την οικογένειά του.

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