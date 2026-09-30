Πρίγκιπας Harry: Τι είπε στα παιδιά του που ένιωθαν μελαγχολικά πριν από τη Δευτέρα

Ένα πρωινό με τον Archie και τη Lilibet και μια συζήτηση στο πλαίσιο των WellChild Awards. Ο πρίγκιπας Harry βρήκε την ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά του μέσα από μια απολύτως συνηθισμένη οικογενειακή στιγμή.Κατά την ετήσια εμφάνισή του στα WellChild Awards στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε για το πρωινό που είχε νωρίτερα με τον πρίγκιπα Archie, 7 ετών, και την πριγκίπισσα Lilibet, 5 ετών.Τα δύο παιδιά φαίνεται πως δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση να ξεκινήσουν την εβδομάδα τους και ένιωθαν άκεφα και μελαγχολικά.«Στο πρωινό σήμερα είχαν λίγο τη μελαγχολία της Δευτέρας», είπε. «Όταν ήμουν εγώ παιδί και με έστελναν σχολείο, ήταν πάντα η μελαγχολία της Κυριακής το βράδυ. Αλλά για εκείνα σήμερα το πρωί, σκέφτηκα: “Ξέρετε κάτι; Απλώς δυσκολεύεστε λίγο, οπότε θα σας πω ακριβώς τι κάνω απόψε”».