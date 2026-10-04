«Ο επί 13 χρόνια σύντροφός μου με βίαζε ενώ κοιμόμουν»
MARIE CLAIRE

«Ο επί 13 χρόνια σύντροφός μου με βίαζε ενώ κοιμόμουν»

«Νόμιζα ότι ήμουν ασφαλής μαζί του»

«Ο επί 13 χρόνια σύντροφός μου με βίαζε ενώ κοιμόμουν»
Η σχέση της Adelle Overtοn με τον Steven Uden κράτησε 13 χρόνια και έμοιαζε ιδανική για εκείνη, μέχρι που ανακάλυψε ότι τη βίαζε ενώ κοιμόταν. Σε μια μαρτυρία της στο BBC είπε ότι τον αγαπούσε βαθιά «και νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, ένα κομμάτι μου τον αγαπά ακόμη». Από την αρχή της γνωριμίας τους τη συγκίνησαν η «ευγένεια και τρυφερότητά» του – μάλιστα όταν εκείνη απέκτησε μια αναπηρία, εγκατέλειψε τη δουλειά του για να τη φροντίζει. Μετά την καταδίκη του και τη φυλάκισή του, η Overton αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία της, με την ελπίδα η ιστορία της να βοηθήσει και άλλους.

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