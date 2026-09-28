Tortoiseshell nails: Η τάση στο μανικιούρ που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο

Το tortoiseshell print επιστρέφει δυναμικά και αυτή τη σεζόν και περνά από τα αξεσουάρ στο manicure μας. Οι χαρακτηριστικές αποχρώσεις του καφέ, της καραμέλας, του κεχριμπαριού και της σοκολάτας δημιουργούν ένα nail look που είναι ταυτόχρονα κομψό, ιδιαίτερο και απόλυτα ταιριαστό με το φθινοπωρινό mood. Η αισθητική της ταρταρούγας έχει κάτι γνώριμο και νοσταλγικό. Μας θυμίζει τα ’90s, τα μεγάλα κλάμερ, τα γυαλιά ηλίου και τα scrunchies εκείνης της εποχής, μόνο που τώρα αποκτά μια πιο σύγχρονη θέση στο beauty look μας. Στα νύχια, μάλιστα, δείχνει ιδιαίτερα κομψό χάρη στις ζεστές αποχρώσεις και το glossy φινίρισμά του.

Ένα ακόμη στοιχείο που το κάνει τόσο δημοφιλές είναι η ευελιξία του. Μπορούμε να το υιοθετήσουμε σε όλα τα νύχια για ένα πιο statement αποτέλεσμα ή να το χρησιμοποιήσουμε ως λεπτομέρεια σε ένα πιο minimal manicure. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο αξεσουάρ παρά ένα κλασικό nail art, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα εύκολο να ενταχθεί στην καθημερινή μας εμφάνιση. Παράλληλα, η νοσταλγική διάθεση που χαρακτηρίζει αρκετά από τα φθινοπωρινά trends της σεζόν κάνει το tortoiseshell ακόμη πιο επίκαιρο.