Μωβ ρουζ: Η απρόσμενα εντυπωσιακή απόχρωση που αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Μωβ ρουζ: Η απρόσμενα εντυπωσιακή απόχρωση που αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το φθινόπωρο

Από το απαλό λιλά μέχρι το βαθύ δαμασκηνί,

Μωβ ρουζ: Η απρόσμενα εντυπωσιακή απόχρωση που αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το φθινόπωρο
Το ρουζ έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο αγαπημένα και βασικά βήματα της ρουτίνας μας, εκείνο που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ να δείχνει πιο φρέσκο και ολοκληρωμένο. Και όσο πειραματιζόμαστε περισσότερο με τις υφές και τις αποχρώσεις του, τόσο απομακρυνόμαστε από τις κλασικές επιλογές του ροζ και του ροδακινί, δίνοντας χώρο σε πιο αναπάντεχα χρώματα. Ανάμεσά τους, το μωβ έχει αρχίσει να κερδίζει τη θέση του στο νεσεσέρ μας, αποδεικνύοντας πως μια απόχρωση που ίσως μέχρι πρόσφατα φάνταζε τολμηρή μπορεί να χαρίσει στα μάγουλα μια ιδιαίτερα φρέσκια και κολακευτική όψη.

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