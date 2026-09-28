Η παρακμή των tradwives; «Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η φαντασίωση αυτής της ζωής απέχει από την πραγματικότητα»
MARIE CLAIRE

Η παρακμή των tradwives; «Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η φαντασίωση αυτής της ζωής απέχει από την πραγματικότητα»

Μια αρθρογράφος των New York Times εκτιμά ότι φθίνει το κίνημα των social media που προβάλλει την επιστροφή στους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους

Η παρακμή των tradwives; «Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η φαντασίωση αυτής της ζωής απέχει από την πραγματικότητα»
Μήπως το κίνημα των tradwives βρίσκεται ήδη σε παρακμή; Αυτή την υπόθεση προτείνει η αρθρογράφος των New York Times Amanda Hess, η οποία, παρακολουθώντας εδώ και χρόνια πολλούς λογαριασμούς από tradwives, εικάζει ότι έχει αρχίσει εκ των έσω η απομυθοποίηση του τρόπου ζωής τους, ενός τρόπου ζωής που προβάλλει την επιστροφή στους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους, του άντρα «κουβαλητή» και της γυναίκας νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας.

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