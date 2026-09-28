Η παρακμή των tradwives; «Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η φαντασίωση αυτής της ζωής απέχει από την πραγματικότητα»
Η παρακμή των tradwives; «Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η φαντασίωση αυτής της ζωής απέχει από την πραγματικότητα»
Μια αρθρογράφος των New York Times εκτιμά ότι φθίνει το κίνημα των social media που προβάλλει την επιστροφή στους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους
Μήπως το κίνημα των tradwives βρίσκεται ήδη σε παρακμή; Αυτή την υπόθεση προτείνει η αρθρογράφος των New York Times Amanda Hess, η οποία, παρακολουθώντας εδώ και χρόνια πολλούς λογαριασμούς από tradwives, εικάζει ότι έχει αρχίσει εκ των έσω η απομυθοποίηση του τρόπου ζωής τους, ενός τρόπου ζωής που προβάλλει την επιστροφή στους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους, του άντρα «κουβαλητή» και της γυναίκας νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας.
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