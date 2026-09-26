Μπαλαρίνες: Οι πιο φρέσκοι συνδυασμοί για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Μπαλαρίνες: Οι πιο φρέσκοι συνδυασμοί για το φθινόπωρο

Τα street style looks που μας εμπνέουν να τις φορέσουμε ξανά και ξανά.

Μπαλαρίνες: Οι πιο φρέσκοι συνδυασμοί για το φθινόπωρο
Οι μπαλαρίνες έχουν πλέον κερδίσει μια σταθερή θέση στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα. Μπορεί να πρόκειται για ένα από τα πιο κλασικά σχέδια παπουτσιών, όμως τις τελευταίες σεζόν έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητά τους.

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