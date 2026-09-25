Η Σία Κοσιώνη στο 8ο Marie Claire Power Trip

Σε έναν χώρο υψηλής πίεσης και διαρκούς εναλλαγής, η Σία Κοσιώνη έχει καταφέρει να χαράξει μια διαδρομή που ορίζεται από τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ψυχραιμία. Με περισσότερες από δύο δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας, η γνωστή anchorwoman αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας διαχειριστεί και καλύψει μερικά από τα κορυφαία πολιτικά, κοινωνικά και διεθνή γεγονότα.Απόφοιτη του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc in New Media, Information and Society από το London School of Economics, ξεκίνησε να εργάζεται στη δημοσιογραφία το 2000. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει περάσει από διαφορετικά μέσα και διαφορετικές εκφάνσεις της ενημέρωσης -από το ραδιόφωνο και τον έντυπο Τύπο μέχρι την τηλεόραση- αποκτώντας πολύπλευρη εμπειρία στο πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ, στις συνεντεύξεις και στην παρουσίαση ενημερωτικών εκπομπών.