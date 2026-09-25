Η Amal Clooney αποδεικνύει ότι μπορούμε να μένουμε κομψές και στο αεροδρόμιο
Η Amal Clooney αποδεικνύει ότι μπορούμε να μένουμε κομψές και στο αεροδρόμιο
Έδωσε μαθήματα κομψότητας στο αεροδρόμιο της Αθήνας, επιλέγοντας ένα απλό αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο look.
ΗAmal Clooney απαθανατίστηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας με ένα look που αποδεικνύει πως το airport style μπορεί να είναι άνετο, κομψό και απόλυτα φινετσάτο. Η ίδια επέλεξε ένα μακρύ λαδί φόρεμα, το οποίο συνδύασε με καφέ σανδάλια και ασορτί τσάντα, δημιουργώντας μια γήινη και αρμονική χρωματική παλέτα. Στην πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα μας, ξεχώρισε ξανά για την προσεγμένη ενδυματολογική της ταυτότητα.
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