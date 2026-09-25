Έχουμε και Λέμε: Είστε σίγουρα γιατρός;

Ψευδοεπιστήμονες, τσαρλατάνοι, κομπογιαννίτες: γιατί οι άνθρωποι πέφτουμε θύματα τέτοιων απατεώνων; Την πατάνε μόνο οι ανόητοι άνθρωποι ή θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε εν δυνάμει θύματά τους; Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου προσπαθεί να κατανοήσει τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου που την πατάει, εξηγεί το authority bias που μας παραπλανά και τους υπόλοιπους μηχανισμούς του μυαλού που δουλεύουν εναντίον μας και υπογραμμίζει πως η απελπισία και το αδιέξοδο είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι για λήψη ψύχραιμων, ορθολογικών αποφάσεων.