Άδεια πένθους στη Βρετανία για τις γυναίκες που χάνουν το μωρό τους πριν από την 24η εβδομάδα κύησης
MARIE CLAIRE

Άδεια πένθους στη Βρετανία για τις γυναίκες που χάνουν το μωρό τους πριν από την 24η εβδομάδα κύησης

Την ίδια δυνατότητα προσφέρουν και στους συντρόφους τους.

Άδεια πένθους στη Βρετανία για τις γυναίκες που χάνουν το μωρό τους πριν από την 24η εβδομάδα κύησης
Από τον Απρίλιο του 2027, οι εργαζόμενοι στη Μεγάλη Βρετανία θα αποκτήσουν νέο νόμιμο δικαίωμα σε έως και δύο εβδομάδες άδειας άνευ αποδοχών μετά τον θάνατο ενός στενού συγγενικού προσώπου ή την απώλεια αγέννητου παιδιού.

 
 
Το μέτρο θα αφορά όσοΦυς χάσουν σύζυγο ή σύντροφο, γονέα, ενήλικο παιδί ή αδελφό, ενώ θα επεκτείνεται και σε οικογενειακές σχέσεις που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει θετούς και ετεροθαλείς συγγενείς, καθώς και σχέσεις υιοθεσίας, αναδοχής και περιπτώσεις στις οποίες συγγενείς ή φίλοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα ενός παιδιού επειδή οι γονείς του δεν μπορούν.

Το νέο δικαίωμα προβλέπεται στον Employment Rights Act, ο οποίος έγινε νόμος τον Δεκέμβριο του 2025 και εισήγαγε για πρώτη φορά ένα γενικό δικαίωμα σε άδεια άνευ αποδοχών λόγω πένθους, από την πρώτη κιόλας ημέρα εργασίας. Η κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει ότι η άδεια θα αφορά και γονείς που βιώνουν απώλεια εγκυμοσύνης πριν από τις 24 εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, νόμιμο δικαίωμα σε άδεια πένθους είχαν μόνο οι γονείς που έχαναν παιδί κάτω των 18 ετών ή βίωναν θνησιγένεια μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

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