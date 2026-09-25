Υπερμελάγχρωση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις κηλίδες

Τι είναι; Η υπερμελάγχρωση είναι η δερματική κατάσταση κατά την οποία ορισμένες περιοχές του δέρματος γίνονται πιο σκούρες από τον υπόλοιπο τόνο της επιδερμίδας μας. Οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που είναι υπεύθυνη για το χρώμα του δέρματός μας. Οι δυσχρωμίες είναι ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα της επιδερμίδας, γι’ αυτό και λέμε πως είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές επανεμφανίζονται ή εκεί που νομίζουμε πως έχουμε εξαφανίσει μια πανάδα, ξαφνικά παρατηρούμε μια νέα.Από τι προκαλείται;Οι βασικές αιτίες είναι η ηλιακή ακτινοβολία που διεγείρει τα μελανοκύτταρα να παράγουν περισσότερη μελανίνη, οι φλεγμονές όπως η ακμή ή το έκζεμα όπου μιλάμε για μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, η εγκυμοσύνη, οι ορμονικές μεταβολές.