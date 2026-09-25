Alexis Bledel: Γιατί το «Gilmore Girls» παραμένει αγαπητό 16 χρόνια μετά

ΗAlexis Bledel θυμάται την εποχή που υποδυόταν τη Rory Gilmore στην επιτυχημένη σειρά του WB, Gilmore Girls. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times, με αφορμή την παρουσία του Gilmore Girls στη λίστα της εφημερίδας με τις «100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα», η ηθοποιός αναγνώρισε ότι η σειρά που δίηρκησε επτά σεζόν παραμένει αγαπητή και ας προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο το 2007.Η ίδια εκτίμησε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Gilmore Girls εξακολουθεί να αντέχει στον χρόνο είναι οι ιστορίες που αφορούν την «εφηβική αγωνία» της Rory, αλλά και τη μητέρα της, Lorelai Gilmore, την οποία υποδύεται η Lauren Graham, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη ζωή ως ανύπαντρη μητέρα και ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης.«Υπάρχουν επίσης τόσα διαχρονικά στοιχεία σε αυτή τη σειρά. Οι γρήγοροι διάλογοι, που θυμίζουν ταινίες των δεκαετιών του ’30 και του ’40. Η εφηβική αγωνία. Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας, οι ρομαντικές σκηνές, το οικογενειακό δράμα μεταξύ διαφορετικών γενεών. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει», δήλωσε η Alexis Bledel, η οποία επέστρεψε στον ρόλο της Rory για τη μίνι σειρά του Netflix του 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life.