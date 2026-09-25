Uma Thurman και Maya Hawke: Η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης με Prada
Uma Thurman και Maya Hawke: Η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης με Prada
Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Όπως φαίνεται η Prada είναι οικογενειακή υπόθεση για την Uma Thurman και τη Maya Hawke. Η γνωστή ηθοποιός ήταν μία από τις celebrities που βοήθησαν να γίνει ο οίκος ιδιαίτερα δημοφιλής στην Αμερική, όταν φόρεσε μια δημιουργία του στα Όσκαρ του 1995. Η κόρη της, Maya Hawke, έχει επίσης μια σταθερή σχέση με τον οίκο, έχοντας βρεθεί αρκετές φορές στην πρώτη σειρά των fashion shows και έχοντας πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες του.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχαν παρακολουθήσει μαζί επίδειξη της Prada. Αυτό άλλαξε στο show για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Μιλάνο, όπου μητέρα και κόρη κάθισαν στην πρώτη σειρά και εμφανίστηκαν με looks που ήταν διαφορετικά, αλλά και συμπληρωματικά.
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Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχαν παρακολουθήσει μαζί επίδειξη της Prada. Αυτό άλλαξε στο show για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Μιλάνο, όπου μητέρα και κόρη κάθισαν στην πρώτη σειρά και εμφανίστηκαν με looks που ήταν διαφορετικά, αλλά και συμπληρωματικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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