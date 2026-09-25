Μαρίντα Βλαντί: Η «ζωή που έζησε στο έπακρο» η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός

Η Γαλλίδα ηθοποιός Marina Vlady, η οποία είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 80 ταινίες και είχε τιμηθεί με βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών το 1963, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στο AFP.