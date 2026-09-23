Κέιτ Μπέκινσεϊλ: Τι έλεγε για το πένθος, λίγο πριν διαγράψει κάθε ανάρτηση στο Instagram και γράψει πως τα παρατάει
Κέιτ Μπέκινσεϊλ: Τι έλεγε για το πένθος, λίγο πριν διαγράψει κάθε ανάρτηση στο Instagram και γράψει πως τα παρατάει
Λίγες εβδομάδες αφού μίλησε για την εμπειρία της με το μετατραυματικό στρες.
Ανησυχία έχει προκαλέσει η Kate Beckinsale τις τελευταίες ημέρες στους θαυμαστές της με τα μηνύματα που ανεβάζει στο Instagram. Την περασμένη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, σε ένα post, που πλέον έχει διαγραφεί από τη σελίδα της, η ηθοποιός είχε γράψει απλώς τη λέξη «Αντίο», με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο. Στη συνέχεια στα Stories της δημοσίευσε ένα ουράνιο τόξο γράφοντας: «Συγχαρητήρια, νίκησες. Τα παρατάω».
Η συζήτηση που ξεκίνησε στη συνέχεια, επεκτάθηκε και στο X, με τους χρήστες να αναρωτιούνται αν είναι καλά και να εύχονται τα καλύτερα στην ηθοποιό: «Εύχομαι να εννοεί πως αφήνει το Instagram», έγραψε ένας με έναν άλλο να προσθέτει «Παρακαλώ, αν ξέρει κάποιος προσωπικά την Kate, ας τσεκάρει ότι είναι καλά».
Η ηθοποιός έκανε τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, αφού έσβησε κάθε ανάρτηση από τον λογαριασμό της πριν από περίπου έναν μήνα. Πρόσφατα, συζήτησε για την εμπειρία της με το μετατραυματικό στρες, μια κατάσταση που προκαλείται έπειτα από μία τρομακτική ή πολύ πιεστική εμπειρία, την οποία είτε έχεις ζήσει είτε έχεις αντιμετωπίσει ως μάρτυρας.
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Η συζήτηση που ξεκίνησε στη συνέχεια, επεκτάθηκε και στο X, με τους χρήστες να αναρωτιούνται αν είναι καλά και να εύχονται τα καλύτερα στην ηθοποιό: «Εύχομαι να εννοεί πως αφήνει το Instagram», έγραψε ένας με έναν άλλο να προσθέτει «Παρακαλώ, αν ξέρει κάποιος προσωπικά την Kate, ας τσεκάρει ότι είναι καλά».
Η ηθοποιός έκανε τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, αφού έσβησε κάθε ανάρτηση από τον λογαριασμό της πριν από περίπου έναν μήνα. Πρόσφατα, συζήτησε για την εμπειρία της με το μετατραυματικό στρες, μια κατάσταση που προκαλείται έπειτα από μία τρομακτική ή πολύ πιεστική εμπειρία, την οποία είτε έχεις ζήσει είτε έχεις αντιμετωπίσει ως μάρτυρας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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