Αφγανή ποδηλάτισσα που μεταμφιεζόταν σε άντρα για να προπονείται κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες

Η Fariba Hashimi, Αφγανή ποδηλάτισσα που μεταμφιεζόταν σε άντρα για να προπονείται και να κυνηγά τα όνειρά της, στο καθεστώς των Ταλιμπάν, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες, στην κατηγορία γυναικών. Ελπίζει μάλιστα το επίτευγμά της να εμπνεύσει και άλλες συμπατριώτισσές της, που υφίστανται καθημερινά την καταπίεση.