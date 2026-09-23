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Αφγανή ποδηλάτισσα που μεταμφιεζόταν σε άντρα για να προπονείται κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες
MARIE CLAIRE

Αφγανή ποδηλάτισσα που μεταμφιεζόταν σε άντρα για να προπονείται κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες

«Ελπίζω ότι η επόμενη γενιά θα έρθει να εκπροσωπήσει τη χώρα της χωρίς φόβο»

Αφγανή ποδηλάτισσα που μεταμφιεζόταν σε άντρα για να προπονείται κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες
Η Fariba Hashimi, Αφγανή ποδηλάτισσα που μεταμφιεζόταν σε άντρα για να προπονείται και να κυνηγά τα όνειρά της, στο καθεστώς των Ταλιμπάν, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες, στην κατηγορία γυναικών. Ελπίζει μάλιστα το επίτευγμά της να εμπνεύσει και άλλες συμπατριώτισσές της, που υφίστανται καθημερινά την καταπίεση.

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