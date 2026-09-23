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Το συχνό λούσιμο κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα; Η αλήθεια πίσω από έναν beauty μύθο
MARIE CLAIRE

Το συχνό λούσιμο κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα; Η αλήθεια πίσω από έναν beauty μύθο

Η απάντηση είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζετε.

Το συχνό λούσιμο κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα; Η αλήθεια πίσω από έναν beauty μύθο
Όταν θέλουμε να αποκτήσουμε πιο μακριά και πλούσια μαλλιά, είναι εύκολο να δοκιμάζουμε κάθε πιθανό trick που υπόσχεται να επιταχύνει την ανάπτυξή τους. Από το βούρτσισμα μέχρι διάφορα έλαια και θεραπείες για το τριχωτό, η αναζήτηση για ένα «μυστικό» που θα κάνει τη διαφορά δεν σταματά ποτέ. Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες απορίες είναι και το αν το πόσο συχνά λουζόμαστε επηρεάζει την ταχύτητα με τον οποίο μεγαλώνουν τα μαλλιά μας.

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