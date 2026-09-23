Το συχνό λούσιμο κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα; Η αλήθεια πίσω από έναν beauty μύθο

Όταν θέλουμε να αποκτήσουμε πιο μακριά και πλούσια μαλλιά, είναι εύκολο να δοκιμάζουμε κάθε πιθανό trick που υπόσχεται να επιταχύνει την ανάπτυξή τους. Από το βούρτσισμα μέχρι διάφορα έλαια και θεραπείες για το τριχωτό, η αναζήτηση για ένα «μυστικό» που θα κάνει τη διαφορά δεν σταματά ποτέ. Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες απορίες είναι και το αν το πόσο συχνά λουζόμαστε επηρεάζει την ταχύτητα με τον οποίο μεγαλώνουν τα μαλλιά μας.