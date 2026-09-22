Η Σαρλίζ Θερόν δείχνει ξανά την αγάπη της στα πολύ κοντά μήκη, με Dior
Η Σαρλίζ Θερόν δείχνει ξανά την αγάπη της στα πολύ κοντά μήκη, με Dior
Το μαύρο μίνι φόρεμά της μπορεί εκ πρώτης όψεως να δείχνει λιτό, όμως είχε μερικές διακριτικές λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά.
Το μαύρο μίνι φόρεμά της μπορεί εκ πρώτης όψεως να δείχνει λιτό, όμως είχε μερικές διακριτικές λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά.
ΗCharlize Theron το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μια σειρά από εντυπωσιακές μίνι εμφανίσεις στο πλαίσιο της προώθησης της Οδύσσειας, και παρέμεινε πιστή στη νέα αγαπημένη της σιλουέτα και στο ετήσιο Block Party του Charlize Theron Africa Outreach Project στο Λος Άντζελες.
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