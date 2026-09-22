Η Κρίστινα Άπελγκειτ μοιράστηκε το πρώτο της βίντεο μετά τη νοσηλεία της: «Αγάπη σε όλους εκεί έξω»

Η Christina Applegate μοιράστηκε το πρώτο της video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη νοσηλεία της, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.Στην ανάρτηση, η 54χρονη ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων από τη σειρά Dead to Me, εμφανίζεται χαμογελαστή και ποζάρει στην κάμερα. Φορά ένα casual γκρι και μαύρο τοπ κάτω από ένα μαύρο φούτερ με σχέδια, τζιν και ένα χρυσό κολιέ σε σχήμα μισοφέγγαρου.Στα σχόλια της ανάρτησης, αρκετοί φίλοι και συνάδελφοί της έσπευσαν να της στείλουν τις ευχές τους. «Νέο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημάδι στο μάγουλό μου, χαχα. Ευχαριστώ, @davestanwell, που φώτισες τη συννεφιασμένη μέρα μου», έγραψε στη λεζάντα. «Σας αγαπώ και στέλνω αγάπη σε όλους εκεί έξω». «Είσαι πραγματικά δυνατή», σχολίασε ο Henry Winkler, ενώ η Octavia Spencer και ο Andy Cohen έβαλαν emoji φωτιάς.