Πώς φοριέται η διαφάνεια αυτή τη σεζόν σύμφωνα με την Ντακότα Τζόνσον
MARIE CLAIRE

Πώς φοριέται η διαφάνεια αυτή τη σεζόν σύμφωνα με την Ντακότα Τζόνσον

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Πώς φοριέται η διαφάνεια αυτή τη σεζόν σύμφωνα με την Ντακότα Τζόνσον

ΗDakota Johnson έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει πώς να μετατρέπει ακόμη και τις πιο τολμηρές τάσεις σε ανεπιτήδευτες, κομψές εμφανίσεις. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επανέφερε τη διαφάνεια στο προσκήνιο, προτείνοντας έναν τρόπο να τη φορέσουμε στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

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