«Το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι θα παραδοθώ σε αυτό»: Ο συγκινητικός λόγος του Μάικλ Φοξ για την ασθένειά του - Βίντεο
MARIE CLAIRE

«Το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι θα παραδοθώ σε αυτό»: Ο συγκινητικός λόγος του Μάικλ Φοξ για την ασθένειά του - Βίντεο

Το παρατεταμένο χειροκρότημα που κέρδισε στα φετινά βραβεία Emmy

«Το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι θα παραδοθώ σε αυτό»: Ο συγκινητικός λόγος του Μάικλ Φοξ για την ασθένειά του - Βίντεο
Ησυγκινητική ομιλία του Michael J. Fox στα φετινά βραβεία Emmy προκάλεσε θερμή επευφημία και συγκίνηση, καθώς παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου.

 
Ο πέντε φορές βραβευμένος με Emmy τιμήθηκε για τις «συνεισφορές του στην έρευνα και την υπεράσπιση της νόσου του Πάρκινσον». Ο ηθοποιός δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο βήμα, όπου τον είχε υποδεχθεί η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Juliana Margulis: «Ευχαριστώ όλους όσοι εμπλέκονται στην Ακαδημία Τηλεόρασης για αυτή την εκπληκτική και συγκινητική τιμή».

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