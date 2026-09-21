«Το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι θα παραδοθώ σε αυτό»: Ο συγκινητικός λόγος του Μάικλ Φοξ για την ασθένειά του - Βίντεο

Ησυγκινητική ομιλία του Michael J. Fox στα φετινά βραβεία Emmy προκάλεσε θερμή επευφημία και συγκίνηση, καθώς παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου.Ο πέντε φορές βραβευμένος με Emmy τιμήθηκε για τις «συνεισφορές του στην έρευνα και την υπεράσπιση της νόσου του Πάρκινσον». Ο ηθοποιός δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο βήμα, όπου τον είχε υποδεχθεί η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Juliana Margulis: «Ευχαριστώ όλους όσοι εμπλέκονται στην Ακαδημία Τηλεόρασης για αυτή την εκπληκτική και συγκινητική τιμή».