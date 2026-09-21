Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Όταν ο πρόωρα χαμένος γιος της Σίντι Κρόφορντ μιλούσε για την ψυχική υγεία του - «Ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένος»
MARIE CLAIRE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Όταν ο πρόωρα χαμένος γιος της Σίντι Κρόφορντ μιλούσε για την ψυχική υγεία του - «Ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένος»

Πέθανε σε ηλικία 27 ετών

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Όταν ο πρόωρα χαμένος γιος της Σίντι Κρόφορντ μιλούσε για την ψυχική υγεία του - «Ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένος»
Ο Presley Gerber, ο γιος της Cindy Crawford, αδερφός της Kaia Gerber και μοντέλο και ο ίδιος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης. Δεν αποσαφηνίστηκε το αίτιο θανάτου του, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών.

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