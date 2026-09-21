Τα χρώματα της νέας σεζόν: ταιριάζουν τελικά σε όλες;
Τα χρώματα της νέας σεζόν: ταιριάζουν τελικά σε όλες;
Η ιδρύτρια του Your WOW Colours, Έλλη Παρασκευοπούλου μας βοηθά να ανακαλύψουμε τις ιδανικές για εμάς αποχρώσεις σύμφωνα με τις φετινές τάσεις.
Με κάθε νέα σεζόν, υποδεχόμαστε και τις καινούργιες τάσεις που θα κυριαρχήσουν. Μπορεί κάποιες να τις απορρίψουμε αμέσως, κάποιες να τις τολμήσουμε και άλλες να μας εκπλήξουν με το πόσο μας ταιριάζουν. Το σίγουρο είναι πως το να ακολουθούμε τυφλά τα trends δεν μας εξασφαλίζει τις εμφανίσεις που ενδεχομένως επιθυμούμε.
Με αφορμή την έλευση του φθινοπώρου, απευθυνθήκαμε στην Έλλη Παρασκευοπούλου, color analyst και ιδρύτρια του Your WOW Colors για να μας πει ποιες χρωματικές τάσεις ξεχωρίζει για φέτος και ποιες κολακεύουν την κάθε μια από εμάς.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Με αφορμή την έλευση του φθινοπώρου, απευθυνθήκαμε στην Έλλη Παρασκευοπούλου, color analyst και ιδρύτρια του Your WOW Colors για να μας πει ποιες χρωματικές τάσεις ξεχωρίζει για φέτος και ποιες κολακεύουν την κάθε μια από εμάς.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα