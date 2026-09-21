Τα χρώματα της νέας σεζόν: ταιριάζουν τελικά σε όλες;

Με κάθε νέα σεζόν, υποδεχόμαστε και τις καινούργιες τάσεις που θα κυριαρχήσουν. Μπορεί κάποιες να τις απορρίψουμε αμέσως, κάποιες να τις τολμήσουμε και άλλες να μας εκπλήξουν με το πόσο μας ταιριάζουν. Το σίγουρο είναι πως το να ακολουθούμε τυφλά τα trends δεν μας εξασφαλίζει τις εμφανίσεις που ενδεχομένως επιθυμούμε.Με αφορμή την έλευση του φθινοπώρου, απευθυνθήκαμε στην Έλλη Παρασκευοπούλου, color analyst και ιδρύτρια του Your WOW Colors για να μας πει ποιες χρωματικές τάσεις ξεχωρίζει για φέτος και ποιες κολακεύουν την κάθε μια από εμάς.