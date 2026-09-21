Η Hailey Bieber αποχωρίζεται τα καστανόξανθα μαλλιά της και γίνεται πιο μελαχρινή από ποτέ
Η Hailey Bieber αποχωρίζεται τα καστανόξανθα μαλλιά της και γίνεται πιο μελαχρινή από ποτέ
In her brunette era.
Η Hailey Bieber φαίνεται πως είναι έτοιμη να υποδεχτεί το φθινόπωρο με ένα εντελώς διαφορετικό hair look. Η χαρακτηριστική ανοιχτή καστανή απόχρωση που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα μαλλιά της δίνει τη θέση της σε ένα βαθύ, πλούσιο σοκολατί, το πιο σκούρο χρώμα που έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Η αλλαγή είναι εμφανής, χωρίς όμως να μοιάζει υπερβολική: Το νέο χρώμα παραμένει ζεστό, λαμπερό και με αρκετή διάσταση ώστε να δείχνει φυσικό.
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