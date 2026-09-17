Γιώργος Μαζωνάκης: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του θα διατεθούν για τη δημιουργία κοινωνικής κουζίνας
MARIE CLAIRE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του θα διατεθούν για τη δημιουργία κοινωνικής κουζίνας

Η οικογένειά του είχε ζητήσει αντί στεφάνων να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Humanity Greece.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του θα διατεθούν για τη δημιουργία κοινωνικής κουζίνας
Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη ακούστηκε δυνατά τις ημέρες μετά τον θάνατό του. Σπίτια, μαγαζιά, αυτοκίνητα, πάρκα, πλατείες και social media γέμισαν με τα τραγούδια του, ενώ χιλιάδες άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν στην κηδεία του. Τώρα, η μνήμη του αποκτά και μια διαφορετική συνέχεια, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αντί στεφάνων στην κηδεία του θα γίνουν μια κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα προσφέρει φαγητό και βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη.

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