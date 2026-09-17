Hair Porosity: Το μυστικό για να βρείτε τα προϊόντα που ταιριάζουν πραγματικά στα μαλλιά σας
Hair Porosity: Το μυστικό για να βρείτε τα προϊόντα που ταιριάζουν πραγματικά στα μαλλιά σας
Χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό πορώδες; Μάθετε πώς να αναγνωρίσετε τον τύπο των μαλλιών σας και να επιλέξετε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Όλες έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή να απορούμε γιατί τα μαλλιά μας δεν συγκρατούν την ενυδάτωση ή γιατί ένα προϊόν που όλες αγαπούν απλώς δεν δουλεύει σε εμάς. Αν κι εσείς έχετε αναρωτηθεί τι φταίει, ήρθε η ώρα να μάθετε τα πάντα για το porosity (πορώδες) των μαλλιών.
Τι είναι το πορώδες μαλλιών;
Το πορώδες είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μαλλιά μας απορροφούν και συγκρατούν την υγρασία. Κάθε τρίχα έχει μια εξωτερική στοιβάδα που λειτουργεί σαν ασπίδα. Όταν αυτή η “ασπίδα” είναι κλειστή και σφιχτά ενωμένη, η υγρασία δυσκολεύεται να μπει, αλλά και να βγει. Όταν όμως είναι πιο ανοιχτή, η υγρασία εισχωρεί εύκολα, αλλά εξατμίζεται με τον ίδιο ρυθμό.
Τι είναι το πορώδες μαλλιών;
Το πορώδες είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μαλλιά μας απορροφούν και συγκρατούν την υγρασία. Κάθε τρίχα έχει μια εξωτερική στοιβάδα που λειτουργεί σαν ασπίδα. Όταν αυτή η “ασπίδα” είναι κλειστή και σφιχτά ενωμένη, η υγρασία δυσκολεύεται να μπει, αλλά και να βγει. Όταν όμως είναι πιο ανοιχτή, η υγρασία εισχωρεί εύκολα, αλλά εξατμίζεται με τον ίδιο ρυθμό.
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