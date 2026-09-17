Hair Porosity: Το μυστικό για να βρείτε τα προϊόντα που ταιριάζουν πραγματικά στα μαλλιά σας
MARIE CLAIRE

Hair Porosity: Το μυστικό για να βρείτε τα προϊόντα που ταιριάζουν πραγματικά στα μαλλιά σας

Χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό πορώδες; Μάθετε πώς να αναγνωρίσετε τον τύπο των μαλλιών σας και να επιλέξετε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Hair Porosity: Το μυστικό για να βρείτε τα προϊόντα που ταιριάζουν πραγματικά στα μαλλιά σας
Όλες έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή να απορούμε γιατί τα μαλλιά μας δεν συγκρατούν την ενυδάτωση ή γιατί ένα προϊόν που όλες αγαπούν απλώς δεν δουλεύει σε εμάς. Αν κι εσείς έχετε αναρωτηθεί τι φταίει, ήρθε η ώρα να μάθετε τα πάντα για το porosity (πορώδες) των μαλλιών.

 
 
Τι είναι το πορώδες μαλλιών;

Το πορώδες είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μαλλιά μας απορροφούν και συγκρατούν την υγρασία. Κάθε τρίχα έχει μια εξωτερική στοιβάδα που λειτουργεί σαν ασπίδα. Όταν αυτή η “ασπίδα” είναι κλειστή και σφιχτά ενωμένη, η υγρασία δυσκολεύεται να μπει, αλλά και να βγει. Όταν όμως είναι πιο ανοιχτή, η υγρασία εισχωρεί εύκολα, αλλά εξατμίζεται με τον ίδιο ρυθμό.
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