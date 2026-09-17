Ρούνι Μάρα: Η αιθέρια εμφάνιση με μίνι Givenchy φόρεμα

Η ηθοποιός για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε τη σταθερή προτίμησή της στις καθαρές γραμμές, τις λιτές φόρμες και τις λεπτομέρειες με διακριτικό δραματικό χαρακτήρα.