Ρούνι Μάρα: Η αιθέρια εμφάνιση με μίνι Givenchy φόρεμα
MARIE CLAIRE

Ρούνι Μάρα: Η αιθέρια εμφάνιση με μίνι Givenchy φόρεμα

Η ηθοποιός για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε τη σταθερή προτίμησή της στις καθαρές γραμμές, τις λιτές φόρμες και τις λεπτομέρειες με διακριτικό δραματικό χαρακτήρα.

Ρούνι Μάρα: Η αιθέρια εμφάνιση με μίνι Givenchy φόρεμα
ΗRooney Mara παραμένει πιστή στη μινιμαλιστική αισθητική που έχει καθιερώσει στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί. Στην πρεμιέρα της ταινίας Bucking Fastard στο Toronto International Film Festival, η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία Givenchy by Sarah Burton από τη συλλογή Άνοιξη 2027.

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