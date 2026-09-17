Ρούνι Μάρα: Η αιθέρια εμφάνιση με μίνι Givenchy φόρεμα
Ρούνι Μάρα: Η αιθέρια εμφάνιση με μίνι Givenchy φόρεμα
Η ηθοποιός για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε τη σταθερή προτίμησή της στις καθαρές γραμμές, τις λιτές φόρμες και τις λεπτομέρειες με διακριτικό δραματικό χαρακτήρα.
Η ηθοποιός για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε τη σταθερή προτίμησή της στις καθαρές γραμμές, τις λιτές φόρμες και τις λεπτομέρειες με διακριτικό δραματικό χαρακτήρα.
ΗRooney Mara παραμένει πιστή στη μινιμαλιστική αισθητική που έχει καθιερώσει στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί. Στην πρεμιέρα της ταινίας Bucking Fastard στο Toronto International Film Festival, η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία Givenchy by Sarah Burton από τη συλλογή Άνοιξη 2027.
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