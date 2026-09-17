Σεναριογράφος πήγε στα EMMY με το θήλαστρο: «Δεν κερδίσαμε, αλλά δεν πάθαμε μαστίτιδα» - Δείτε το βίντεο

Ησεναριογράφος του Only Murders in the Building και υποψήφια για Emmy, Taylor Cox, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στα φετινά βραβεία με ένα πραγματικά μοναδικό αξεσουάρ: ένα breast pump, διακοσμημένο με στρας.Η υποψήφια για Emmy σεναριογράφος αποκάλυψε μέσω Instagram, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ότι επέλεξε να έχει μαζί της στη μεγάλη βραδιά ένα θήλαστρο. Μάλιστα, μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες στις οποίες το κρατά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και στο after party.Η ανάρτησή της ξεκίνησε με μια φωτογραφία στην οποία το κρατά και χαμογελά στον φακό. Πάνω από το κεφάλι της εμφανιζόταν η φράση: «Το καλύτερο αξεσουάρ του κόκκινου χαλιού πηγαίνει στο breast pump της Taylor Cox!». Στη συνέχεια, μοιράστηκε ένα κοντινό πλάνο του θήλαστρου, κρατώντας το ψηλά μέσα στο Peacock Theater.